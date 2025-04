Defesa de Braga Netto contesta vídeo do 8/1 exibido por Moraes no STF

A defesa do ex-ministro Walter Braga Netto apresentou um recurso ao STF questionando um vídeo exibido pelo ministro Alexandre de Moraes durante o julgamento sobre tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Moraes exibiu vídeo que mostra a depredação do Congresso, do STF e do Palácio do Planalto no 8 de Janeiro. As imagens foram divulgadas durante o julgamento que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ministro Braga Netto réus.

Defesa do general questiona a gravação. Os advogados afirmam que o material não trata só do 8 de Janeiro e contém episódios que não são objeto da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República.