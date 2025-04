Governo tenta acordo com hotéis em Belém para conter preços na COP30

Tornar Belém um destino turístico após a COP30 é outro objetivo do acordo. "Queremos receber a todos e dar condições de que todos venham participar da cúpula e retornem aos seus países com uma boa experiência", afirmou Costa.

Expectativa é que a assinatura do termo seja mediada por integrantes da Secretaria Nacional do Consumidor. O órgão é vinculado ao Ministério da Justiça.

Hospedagens mais caras que imóveis

O preço das acomodações em Belém disparou para o período da COP30, chegando aos milhares de reais por noite. A cidade de 1,3 milhão de habitantes tem uma capacidade hoteleira calculada em 18 mil leitos — menos de um terço do número de visitantes esperados para a COP, o que levou a uma corrida por quartos de hotel, casas, apartamentos e até motéis.

Reportagem do UOL mostrou casos em que sai mais barato comprar um apartamento em Belém do que alugar um imóvel. Com 11 dias de duração, o evento deve reunir chefes de estado, especialistas e outras lideranças na capital paraense.

Até a metade de abril o governo deve colocar no ar uma plataforma de hospedagem onde os participantes podem verificar as vagas disponíveis e fazer reservas. Inicialmente, esperava-se que o instrumento fosse ajudar na redução dos preços, já que daria mais segurança aos proprietários, mas o governo concluiu que não será suficiente. Daí a necessidade de analisar outros instrumentos.