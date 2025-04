Josias: Governo constrange ao ceder avião da FAB à ex-primeira-dama do Peru

Há um conjunto de elementos que comprovam à saciedade que houve corrupção, que foi transnacional. Em outros países, ela gerou consequências, como no Peru. Aqui, ela foi enterrada viva.

É normal a ex-primeira-dama pedir asilo no Brasil, mas é muito constrangedor o governo brasileiro lhe dar um avião. A transação diplomática está prevista em tratado e não há nada de estranho aí. Estranho é envolver o bolso do contribuinte nisso. Se a ex-primeira-dama deseja se asilar no Brasil, não precisava dessa operação de resgate com um avião da FAB. Ela que comprasse a passagem dela ou alugasse um jatinho privado. Isso constrange o contribuinte. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, o governo federal alimenta as críticas dos bolsonaristas ao ceder um avião da FAB para o transporte da ex-primeira-dama peruana.

É uma contemporização. Mostra uma harmonia do petismo, do Lula e do governo atual com personagens que dominaram a política peruana durante um período que foi nefasto para o Brasil. A corrupção campeou aqui e nos países vizinhos.

Isso evoca um antipetismo que foi a principal força política de 2018, quando Bolsonaro se elegeu. O governo tinha que seguir o manual agora. Essa condescendência e esse gesto de delicadeza servem apenas para fornecer material para que os adversários do Lula e do governo ataquem o presidente e o seu partido.