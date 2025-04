Michelle e Carlos centralizam cuidados e comunicação de Bolsonaro

As diferenças deles foram deixadas de lado, mas stories no Instagram de Michelle chamou atenção para outro fato. Ela repostou um louvor e marcou todas as pessoas da família, com exceção do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O parlamentar não estava em Brasília no dia da cirurgia e chegaria à cidade ontem.

Michelle não inclui Flávio Bolsonaro em post após operação de Bolsonaro Imagem: Reprodução

48 horas críticas

Michelle e Carlos trabalharam em dupla na fase mais complicada após a operação. As 48 horas iniciais foram descritas como "críticas" pelos médicos que fizeram a cirurgia, por causa do risco de uma série de complicações.

O primeiro deles é a chamada acomodação do intestino. Órgão bastante sensível, ele foi manipulado e é preciso ter certeza de reposicionamento com sucesso na cavidade abdominal. A volta ao funcionamento do intestino depende do êxito deste procedimento.

Existe ainda possibilidade de sangramentos, inflamações e infecção por bactérias. Para evitar estes riscos, Bolsonaro toma medicação e passa por uma série de exames. Alguns são repetidos todos os dias.