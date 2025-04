Operação contra lavagem bloqueia R$ 3,5 bi e vê indício de uso em campanhas

A ação é desdobramento da primeira fase da Operação Teatro Invisível, deflagrada em setembro de 2024. Na ocasião, a PF prendeu quatro pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa que propagava informações e notícias falsas sobre candidatos à prefeitura de mais de dez municípios do Rio de Janeiro.

A investigação teve origem a partir da análise do material apreendido. Segundo a PF, o grupo destruiu provas armazenadas em meios digitais, para evitar a responsabilização criminal de seus membros.

Novas provas de lavagem de dinheiro surgiram, informou a PF. As operações incluíram transações ilegais por meio de contas de passagem, uso de dinheiro em espécie, empresas com intensa movimentação financeira e aquisição de bens de alto valor.

Propagação de notícias falsas

Grupo atuava pelo menos desde 2016, segundo a PF. O órgão afirmou ainda que as ações dos criminosos influenciaram no resultado de ao menos três eleições municipais. Os membros se concentravam em São João de Meriti, mas o esquema era contratado e exportado para ao menos outras dez cidades fluminenses. A prefeitura do município informou que "nenhum dos investigados pela Polícia Federal tem relação com a atual gestão."

PF disse que esquema era "sofisticado e lucrativo". "As investigações revelaram que a organização criminosa, por meio de seus líderes — que chegaram a ocupar funções públicas em diversas cidades do estado do Rio de Janeiro —, desenvolveu um sofisticado e lucrativo esquema baseado na contratação de pessoas com o objetivo de influenciar no processo eleitoral de diversos municípios", divulgou a PF em setembro.