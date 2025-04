Senador manda R$ 3 milhões para obra em estrada que leva ao seu hotel

Senador pediu reembolso por gastos na praia

Giordano recebeu reembolso do Senado por uma série de gastos com restaurantes na virada do ano, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Pratos de frutos do mar que custam até R$ 468 estão entre as despesas apresentadas pelo parlamentar. As informações foram reveladas pelo Metrópoles e confirmadas pelo UOL.

Em nota, Giordano disse que as prestações de contas apresentadas estão de acordo com as normas do Senado. Ele não esclareceu, contudo, se a viagem teve alguma relação com o exercício do mandato tampouco informou o que fez no período em Ubatuba.