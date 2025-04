Bolsonaristas vendem 'Bíblia do Patriota' por R$ 100 em ato pró-anistia

"A Bíblia do Patriota é um projeto experimental, com produção de 300 unidades, direcionadas a um público específico, com o objetivo de pesquisa de mercado. O miolo segue o padrão de todas as Bíblias publicadas pela Casa Publicadora Paulista, que utilizam a versão João Ferreira de Almeida, cujos direitos autorais são de nossa propriedade. Este modelo de negócio é adotado pela empresa para atender à demanda de clientes que desejam personalizar edições de acordo com sua identidade e objetivos específicos, permitindo uma maior flexibilidade na comercialização e adaptação do produto", diz a nota.

Sobre a repercussão, a empresa informou que "críticas são naturais e, em muitos casos, construtivas, especialmente para empresas de porte como a nossa". "A CPP, com sua trajetória de mais de 23 anos, sempre se comprometeu a oferecer produtos de alta qualidade e a atender às necessidades de um público diversificado. Sabemos que, em algumas situações, a interpretação de certos projetos pode gerar questionamentos. No entanto, estamos sempre abertos ao diálogo e à transparência, buscando esclarecer qualquer dúvida que possa surgir. Nosso objetivo é garantir que nossa reputação, construída com seriedade e respeito ao longo dos anos, continue sólida e confiável."

Trump foi inspiração?

A criação de uma Bíblia do Patriota não é novidade. Uma versão americana é vendida nos EUA. A "Bíblia do Patriota Americano: A Palavra de Deus e a Forma da América" pode ser encontrada no site da Amazon por R$ 891.

Durante a campanha de Donald Trump, em 2024, também foi lançada uma Bíblia chamada "Deus Abençoe os EUA". O livro custava US$ 60 (R$ 300, à época). O objetivo da venda era ajudar no financiamento da campanha do então candidato a presidência dos EUA.