Bolsonaro tem melhora nos exames, mas segue na UTI sem previsão de alta

Imagem: Reprodução do Instagram @jairmessiasbolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou melhora nos exames laboratoriais, mas segue sem previsão de alta da UTI do hospital DF Star, em Brasília, segundo boletim médico divulgado na manhã de hoje.

O que aconteceu

Ex-presidente tem boa evolução clínica e está sem dor, sangramentos ou outras intercorrências, de acordo com boletim. Ele continua em jejum oral e recebendo alimentação pela veia, após passar por uma cirurgia de 12 horas no domingo para fazer desobstrução do intestino e a reconstrução da parede intestinal.

Exames confirmaram evolução do quadro de Bolsonaro. A equipe médica esperava uma melhora depois de passadas as 48 horas consideradas mais críticas do pós-operatório.