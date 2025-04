Duda Salabert: EUA cometeram violência pessoal e contra o Brasil

Além da tristeza pessoal, há uma preocupação. Não passo um mês da minha vida sem receber ameaça de morte. Quando há uma situação como essa, quando o governo Trump resolve mudar minha identidade de gênero e me tratar como homem, essa notícia começa a circular em grupos de ódio e alimenta mais violência contra nós.

Infelizmente, tenho certeza de que receberei várias ameaças de morte novamente. Elas não vão só contra mim, mas também para minha família. Não quero que meu nome seja viralizado por uma violência que estou recebendo, mas por aprovar projetos de lei importantes. Quando há um ataque como esse, a violência escalará de forma absurda contra mim e a comunidade trans. Duda Salabert, deputada federal

