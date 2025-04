Glauber encerra greve de fome depois de acordo com presidente da Câmara

Depois de fazer um acordo com a cúpula da Câmara, o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) encerrou sua greve de fome. Ele começou o protesto em 8 de abril, ao ver avançar seu processo de cassação.

O que aconteceu

O anúncio aconteceu no final desta tarde. Glauber convocou representantes de movimentos sociais e declarou que terminava o período sem comer. "Mas nós não estamos suspendendo a luta contra o orçamento secreto, o poder oligárquico e pela responsabilização dos assassinos de Marielle [Franco], contra os golpistas de plantão", afirmou.

A sinalização do acordo foi feita no perfil do X de Hugo Motta (Republicanos-PB). No post, o presidente da Câmara se comprometeu a conceder 60 dias para Glauber se defender da possibilidade de perda de mandato. Ele agrediu um integrante do MBL e foi acusado de falta de decoro parlamentar.