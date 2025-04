Grupo de Marina aponta fraude em eleição da Rede, e ala de Heloísa rebate

Grupo ligado à ministra Marina Silva (Meio Ambiente) divulgou nota hoje dizendo ter havido fraude na eleição interna da Rede Sustentabilidade e reafirmando que vai manter a judicialização do caso. Ala de Heloísa Helena, que saiu vitoriosa na votação, fala em "má-fé".

O que aconteceu

Após derrota no congresso da Rede, grupo de Marina aponta "fraude e autoritarismo". Em uma nota divulgada hoje, assinada pela ministra e outros três aliados do partido, ela afirma que o processo eleitoral foi manipulado para favorecer o grupo de Heloísa Helena, com "cancelamento arbitrário de 43% dos delegados" e "uso indevido da máquina partidária".

Dirigentes ligados a Marina pedem na Justiça reparação política. O grupo tentou suspender o congresso no último final de semana, mas a Justiça negou. Segundo o grupo, já são 20 ações judiciais em andamento questionando o resultado do congresso e apontando desvios como "falsidade ideológica" e "gastos não aprovados" que somam mais de R$ 1,5 milhão.