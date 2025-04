Derrota interna expõe racha, e grupo de Marina Silva cogita deixar Rede

Caio frisou, no entanto, que não vai avançar em conversas com elas sobre filiação no momento. O parlamentar quer antes aguardar o desenrolar da situação na Rede, "em respeito a amizade que tenho com elas". Ele é filho do ministro do Empreendedorismo, Márcio França, e deve ser eleito presidente estadual do PSB em eleições internas no próximo dia 26.

Nova gestão não acredita em debandada

"Se saírem, vou lamentar", disse o novo porta-voz nacional eleito da Rede. Paulo Lamac minimizou o racha no partido, que creditou a divergências comuns na democracia. "Temos divergências, sim. E todo partido pode ter as suas divergências. Temos um quadro de parlamentares pequeno, mas reconhecido", afirmou.

Ele afirma que quer manter a unidade do partido para 2026. "Vamos fazer de tudo para manter os nossos", prometeu Lamac.

A deputada Marina Helou não vê possibilidade de reconciliação. "Da perspectiva de afeto, amizade, não", afirma. Para ela, a "única forma possível" de a sigla continuar existindo é "fortalecer o partido acima de tudo" e finalizar o que a parlamentar chama de "processos tirânicos".

Grupo de Marina não vê gestos do novo comando nacional para apaziguar os ânimos. "Na eleição, eles jogaram a gente no meio da avenida, atropelaram com o trator, tacaram fogo e agora querem apagar com a pá", definiu uma pessoa próxima à ministra do Meio Ambiente sobre a postura da ala de Heloísa Helena.