STF terá R$ 27,4 mi para reforço de segurança após atentado a bomba

Relembre o atentado

Francisco Wanderley Luiz, que morreu ao explodir uma bomba no STF, em foto de 2013 Imagem: Álvaro Azevedo Diaz

Explosões ocorreram por volta das 19h30, em 13 de novembro. O autor do atentado foi identificado como Francisco Wanderley Luiz. Ele teria circulado pelo anexo 4 da Câmara durante o dia, segundo informação dada aos deputados pelo chefe de segurança da Casa. O local abriga a maioria dos gabinetes dos parlamentares. A entrada no prédio é liberada para qualquer pessoa. Os visitantes precisam passar por um detector de metal, mas não há revistas.

Câmara estava em votação no momento da explosão no estacionamento. Os deputados discutiam a PEC (Projeto de Emenda à Constituição) que amplia a imunidade tributária das igrejas. Com a notícia das explosões, parlamentares reclamaram da continuidade da sessão apesar da "banalização da violência e dos ataques de 8 de janeiro", em referência aos atos ocorridos também na praça dos Três Poderes.

Francisco Wanderley Luiz morreu de traumatismo cranioencefálico. Uma tomografia apontou uma fratura extensa decorrente dos explosivos que o próprio autor do atentado acionou.

Oito bombas improvisadas foram encontradas na casa alugada pelo autor do atentado. A PF identificou que elas haviam sido montadas com pólvora e fragmentos metálicos, como porcas e arruelas, e que esse mesmo padrão foi usado nas explosões na praça dos Três Poderes.