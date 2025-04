Vice-prefeito de SP defende policiais acusados de gestos nazistas em vídeo

No vídeo, mais de dez policiais ficam em volta de uma cruz pegando fogo. As imagens, excluídas das redes sociais após uma avalanche de críticas, mostram os agentes erguendo os braços na altura do ombro enquanto a cruz queima. O gesto se assemelha ao braço em riste, popularizado como aceno nazista e popularmente usado por grupos supremacistas brancos, como a Ku Klux Klan, dos Estados Unidos.

PM negou qualquer intenção de associação "a ideologias de natureza religiosa, racial ou política". Em nota à imprensa, a corporação disse que "o material foi produzido durante o encerramento de um treinamento noturno, conduzido pelas próprias equipes do batalhão, com o intuito de representar simbolicamente a superação dos limites físicos e psicológicos enfrentados ao longo da instrução".

Corporação diz investigar o caso, e que vídeo foi apagado diante da "possibilidade de interpretações distorcidas". O Ministério Público abriu uma investigação sobre o caso e deu dez dias para o comandante do 9º Baep prestar as informações necessárias à Promotoria.