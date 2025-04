Bolsonaro tem 'boa evolução', mas segue na UTI, diz boletim médico

Imagem: Reprodução do Instagram @jairmessiasbolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve "boa evolução clínica", mas segue sem previsão de alta da UTI do hospital DF Star, em Brasília, segundo boletim médico divulgado na manhã de hoje.

O que aconteceu

Bolsonaro mantém "melhora laboratorial dos marcadores inflamatórios", de acordo com boletim. Ele continua em jejum oral e recebendo alimentação pela veia, após passar por uma cirurgia de 12 horas no domingo para fazer desobstrução do intestino e a reconstrução da parede intestinal.

O ex-presidente também está sem dor e sem "outras intercorrências". Ele realizou novas tomografias de controle, sem evidência de complicações, diz o documento, assinado por Cláudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica.