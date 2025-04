PL da Anistia entra em fila de mais de mil textos com urgências aprovadas

2023 teve recorde de urgências paradas na Câmara. Entre 2010 e 2025, foi o ano com mais requerimentos prontos para pauta que não avançaram, totalizando 224. Já 2024 também se destacou nesse sentido, com 175 pedidos pendentes.

Requerimento mais antigo é de 2010. Entre os 999 pedidos prontos para pauta, o mais antigo pede urgência para um projeto que propõe punir quem usa a Justiça para fazer perseguição política contra autoridades.

Novos projetos com urgência envolvem segurança pública. Entre as propostas mais recentes, foram apresentados pedidos de urgência para projetos de lei que vão da reestruturação da segurança pública ao endurecimento penal. Em 2024, foi protocolado um projeto que propõe mudanças no Sistema Único de Segurança Pública (Susp), buscando melhorar a articulação entre os órgãos. O avanço deve depender do apoio à PEC da Segurança Pública, encampada pelo Ministério da Justiça.

Penas mais duras. Já em 2025, outro requerimento pediu urgência para uma proposta que proíbe visitas íntimas a presos condenados por crimes graves, como violência contra mulheres e crianças, e participação em organizações criminosas. Defendida pela bancada da bala, tem mais chance de prosperar.

Urgência busca acelerar votação da anistia

Urgência da anistia teve apoio de aliados do governo. O requerimento reuniu 262 assinaturas, incluindo deputados de partidos com ministérios no governo Lula, como MDB, União Brasil, PSD, PP e Republicanos.