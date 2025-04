Moraes abusou em decisão sobre extradição? Especialistas opinam

Por isso, o pedido de explicações de Moraes ao governo espanhol não fugiria da normalidade. Como é autor do pedido de extradição do traficante búlgaro, cabe ao país europeu demonstrar que está cumprindo os requisitos previstos no acordo, segundo a especialista.

Espanha poderia ter usado outra alternativa. Mestre em direitos humanos pela USP, a advogada Priscila Pamela aponta que a Espanha não usou uma das possibilidades previstas no tratado. O acordo bilateral prevê que um país pode consultar o outro e exigir o compromisso de que o extraditado não sofra perseguições, o que a Espanha não fez neste caso.

Este caso com a Espanha é diferente, porque existe um tratado internacional, que foi pontualmente descumprido. Essa é uma análise de reciprocidade diferente daquela que o Supremo vinha fazendo. É diferente inclusive da análise realizada nos casos citados na decisão do Min. Alexandre de Moraes. Na prática, é uma ampliação da atuação do Supremo.

Rubens Glezer, professor da FGV Direito SP e coordenador do Supremo em Pauta

A especificidade da negativa apresentada pelo Judiciário espanhol justifica o ministro Alexandre de Moraes ter ido além da mera análise jurídica apenas sobre o pedido extradição e ter pedido esclarecimentos e atuação diplomáticos no caso.

Raquel Santoro, advogada e pós-doutora em direito internacional privado