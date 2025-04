Governo de SP anuncia bônus de R$ 544 mi a professores após ameaça de greve

Após indicativo de greve dos professores, o governo de São Paulo anunciou que vai pagar R$ 544 milhões em bônus a servidores da educação que atenderam a "critérios de excelência".

O que aconteceu

Pagamento do bônus será feito em 25 de abril, mesma data prevista para a paralisação. Segundo o governo, os professores estão sendo recompensados por desempenho de escolas estaduais no Saresp (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) de 2024.

Professores pedem reajuste salarial. A categoria aprovou há duas semanas o indicativo de greve para a próxima sexta-feira (25), em assembleia. Eles pedem reajuste de 6,27% do piso salarial, convocação de 44 mil professores concursados, e o fim do que chamam de "confisco" de 14% das aposentadorias. Eles também reivindicam plano de climatização das escolas.