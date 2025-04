'Não existe plano B, Lula é o candidato em 2026', diz líder do PT na Câmara

Para deputado, boato sobre pix contribuiu para queda da aprovação. Em janeiro, Nikolas Ferreira (PL-MG) e outros integrantes da oposição disseminaram a falsa informação de que o governo trataria pequenos comerciantes e grandes sonegadores de forma igual. O rumor levou o governo a desistir das mudanças que faria na área.

Guimarães: "Lula ganha de todos"

"Vamos disputar as eleições: seja com o ex-presidente ou com qualquer outro candidato", afirmou deputado. A fala é uma referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível — mas ainda planeja disputar a presidência com Lula no ano que vem.

Pesquisas apontam alguns nomes como o "outro candidato". Os governadores de São Paulo — Tarcísio de Freitas (Republicanos) —, de Goiás — Ronaldo Caiado (União Brasil) — e do Paraná — Ratinho Jr. (PSD) — são apontados como alternativas da direita caso a candidatura de Bolsonaro não se confirme de fato.

"Mesmo com essa queda na popularidade, as pesquisas mostram que Lula ganha de todos", disse Guimarães. De acordo com a última pesquisa Datafolha, o atual presidente lidera em intenções de voto para primeiro e segundo turnos em todos os cenários testados.