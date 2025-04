Aliados reclamam, e Tarcísio recua de plano de ampliar pedágios free flow

Governo diz ter acatado 'demanda da população'

Ao UOL, o governo de São Paulo afirma que foram "realizados ajustes" na quantidade de pórticos da Rota Sorocabana, que foi reduzida de 13 para 9. A revisão prevê a exclusão de dois pórticos na Raposo Tavares (SP-270), entre a João Leme dos Santos (SP-264) e a Dr. Celso Charuri (SPA-91/270), um pórtico na Dr. Celso Charuri (SPA-91/270) e um pórtico na Castelinho (SP-075), entre a Dr. Celso Charuri e Sorocaba.

Os "ajustes", segundo o governo, mantêm descontos nas tarifas de pedágio para as principais origens e destinos. "O trecho Araçoiaba-Alumínio, que até o dia 29 de março de 2025 custava R$ 17,90, com o início da Rota Sorocabana, passou a custar R$ 14,10 e, com a implantação dos pórticos, passará a ser de R$ 7,80."

Custos dos pedágios da Rota Sorocabana caíram no fim de março, segundo a Secretaria de Parcerias em Investimentos. Na Rota Sorocabana, em Itu, no km 72,805 da Castello Branco (SP-280), a tarifa diminuiu 24,2% nas cabines automáticas, passando de R$ 15,80 para R$ 11,97 nas cabines automáticas, e registrando uma queda de 20,2% nas cabines manuais, para R$ 12,60. Em Sorocaba, no km 13,325 da José Ermírio de Moraes (SP-075), os valores mudaram de R$ 9 para R$ 6,74 nas automáticas (-25,1%) e para R$ 7,10 nas manuais (-21,1%).

Em Alumínio, a atual praça de pedágio que divide o município será desativada. "O redesenho atende a uma demanda antiga da população e encerra o isolamento de bairros como a conhecida 'Vila Pedágio', devolvendo mobilidade e integração à cidade. Os pórticos serão reposicionados de forma a respeitar o traçado urbano e eliminar a cobrança em pequenos deslocamentos locais", disse o governo.

Governo fala em "justiça tarifária" com a instalação do novo sistema de pedágios. "Os descontos já em vigor variam entre 23,8% e 25,4% nas cabines automáticas e entre 19,8% e 21,4% nas cabines manuais. A tarifa por quilômetro foi fixada em R$ 0,16 para pista simples e R$ 0,21 para pista dupla com faixa adicional, tornando o modelo mais acessível para quem depende da rodovia."