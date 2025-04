Peru concordou com retirada de ex-primeira-dama do país pelo Brasil

O governo do Peru concordou com a retirada da ex-primeira-dama do país, Nadine Heredia, pelo Brasil. A informação foi divulgada pelo ministro das relações exteriores, Mauro Vieira, em entrevista ao canal de TV GloboNews hoje.

O que aconteceu

"Asilo foi (concedido) com base em critérios humanitários", disse Vieira. Além disso, uma cirurgia feita recentemente por Nadine e o fato da ex-primeira-dama ter um filho menor de idade pesaram na decisão do governo brasileiro.

Uso de avião da FAB era "a única forma de retirá-la do país em segurança e com rapidez", afirmou ministro. A questão foi motivo de polêmica. Mas, segundo o chanceler, não havia avião comercial disponível para transportá-la do Peru ao Brasil.