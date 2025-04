Bolsonaro teve alteração na pressão e segue na UTI, diz boletim médico

Imagem: Reprodução do Instagram @jairmessiasbolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue sem previsão de alta da UTI do hospital DF Star, em Brasília, segundo boletim médico divulgado na tarde de hoje.

O que aconteceu

Bolsonaro "apresentou episódio de alteração da pressão arterial", mas já está normalizado, de acordo com o boletim. Ele continua em jejum oral e recebendo alimentação pela veia por "ainda não apresentar movimentos intestinais efetivos".

O ex-presidente passou por uma cirurgia de 12 horas no domingo para fazer desobstrução do intestino e a reconstrução da parede intestinal. Ele tem realizado tomografias diárias de controle, com a equipe médica comandada pelo cirurgião Cláudio Birolini.