Demarcações ajudam a enfrentar mudanças climáticas, diz Apib no 19/4

A Apib (Articulação dos povos indígenas do Brasil) defendeu a demarcação de terras indígenas como uma maneira de enfrentar mudanças climáticas em postagens publicadas hoje, quando é comemorado o Dia dos Povos Indígenas.

O que aconteceu

"Os povos indígenas cultivam, protegem e são floresta há milhares de anos", afirma a Apib. "Sem floresta, não tem clima, não tem economia, não tem vida", disse a organização na publicação. A entidade completa 20 anos hoje.

Áreas demarcadas reúnem florestas protegidas. De acordo com a Apib, o nível de preservação nesses espaços hoje é 16 vezes maior do que o verificado fora deles. Segundo a organização, as terras demarcadas jogam 5 bilhões de água na atmosfera todos os dias — o que é essencial para a manutenção do regime de chuvas do país e os bons resultados do agronegócio, por exemplo.