Lula vai a casamento do neto com atriz no interior de São Paulo

Segundo pessoas próximas, a participação do presidente não foi noticiada para "não chamar atenção". Como no casamento do próprio Lula com Janja, em 2022, foi desestimulado o uso de celulares.

Bate-volta. A Secretaria de Comunicação do governo informou que Lula só foi à cerimônia de casamento, voltando em seguida para Brasília.

O presidente não tem agenda oficial este feriado prolongado. Não há informações se o presidente permanece no estado, onde tem uma casa na capital, ou retorna a Brasília.