Ministério articula ações para maior participação indígena na COP30

O Ministério dos Povos Indígenas divulgou neste dia 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, uma série de iniciativas em curso para garantir mais espaço para as demandas dos povos indígenas na COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que ocorrerá em novembro, no Pará.

Entenda

Edição da COP ocorrerá na Amazônia e é um palco estratégico, diz o ministério. Objetivo é "mostrar ao mundo os desafios de proteção do bioma amazônico e de seus povos, bem como questões envolvendo o meio ambiente em âmbito global", diz a pasta. Com a COP ocorrendo na floresta, a meta é que esta seja a maior participação indígena da história das COPs.

Meta é que demandas dos povos indígenas sejam incorporadas na agenda. "A COP 30 precisa proporcionar legados para além de apenas um evento na Amazônia", diz o ministério. Objetivo é que a conferência possa fortalecer as políticas indigenistas, e as organizações e movimentos indígenas no mundo.