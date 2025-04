PL da Anistia 'empurra' projetos importantes na Câmara

A pressão pela votação do projeto que prevê anistia aos presos do 8 de Janeiro escanteia uma série de propostas prioritárias e com impacto direto na vida da população. Mesmo com consenso para serem analisadas, elas seguem paradas na Câmara.

O que aconteceu

Mais de 2 mil textos aguardam votação. Atualmente, 2.055 projetos de lei estão prontos para serem votados no plenário, mas seguem sem previsão. A responsabilidade de definir o que entra na pauta é do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que tem dito que prefere decidir isso conjuntamente com outras lideranças nas reuniões semanais.

Parte das propostas depende do Senado. Outros 658 projetos já aprovados pela Câmara esperam apreciação no Senado. Só então, se não houver mudanças significativas, eles vão para a sanção presidencial.