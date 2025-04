PSDB deve anunciar fusão com o Podemos até o fim de abril, afirma Perillo

No Senado, representação do Podemos já é maior do que a do PSDB. O partido tem quatro cadeiras na casa, contra três dos tucanos. Hoje, o PSDB tem governadores em Mato Grosso do Sul (Eduardo Riedel) e Rio Grande do Sul (Eduardo Leite). Eleita pelo partido em Pernambuco, Raquel Lyra está no PSD.



PSDB vive crise há mais de uma década, com desavenças e embates internos. Conhecido pelos membros de projeção nacional, os tucanos tiveram o pior resultado de sua história em 2022, quando não disputaram a presidência, perderam o governo de São Paulo, não elegeram senador e a bancada da Câmara foi reduzida à metade.

Federação com Cidadania não deu certo

Tucanos se uniram ao partido em 2022. Pelo formato das federações, os dois partidos precisam permanecer juntos durante os quatros anos de mandato tanto nas eleições majoritárias (para cargos como presidente e governador) como nas proporcionais (de deputados).

"Perdemos muito com a federação", afirmou presidente do Cidadania. Em entrevista ao UOL, Comte Bittencourt disse que os tucanos não se preocuparam em criar um ambiente para construção de um pensamento político comum.

Federação funcionou, na prática, como coligação, segundo Bittencourt. Para o presidente do Cidadania, o PSDB devia ter sido "mais generoso" em relação a políticas e opções de seu partido.