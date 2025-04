Pressão é controlada, e Bolsonaro tem 'boa evolução clínica', diz boletim

Bolsonaro segue jejum oral e com "nutrição parenteral exclusiva", ou seja, recebe alimentação pela veia. Bolsonaro passou por uma cirurgia de 12 horas no domingo passado para fazer desobstrução do intestino e a reconstrução da parede intestinal.

Esta foi a 6ª cirurgia do ex-presidente desde que levou uma facada no abdome, nas eleições de 2018. A obstrução intestinal foi causada por uma dobra do intestino delgado, que dificultava o trânsito intestinal, dizia trecho do boletim médico divulgado após o procedimento cirúrgico.