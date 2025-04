Pastor: PT depende da igreja evangélica, instituição mais poderosa do país

A nossa preocupação é com a ausência do presidente Lula daqui a alguns anos. Não tornarmos o PT palatável para as igrejas evangélicas. Por isso, precisamos ter a presença do presidente Lula com pastores e dizer que o debate petista não é um debate moral, mas ético .

Quando Lula assumiu em 2023 ele tinha dois desafios: apaziguar as Forças Armadas e falar com evangélicos. Hoje militares radicais estão sendo punidos. O próximo desafio é falar com o povo evangélico. Talvez não tenhamos a maioria no médio prazo. Mas nós vamos lutar para ter ao menos 10% a mais de intenção de voto.

A meta é baixa para 2026. Em 2030, temos que ultrapassar. Eles têm a máquina da comunicação na mão. A gente precisa até lá tirar o pânico moral. Eles têm grupos de WhatsApp muito mais numerosos do que os nossos. Mas a gente sabe que o desafio é a comunicação.

Futuro do PT depende das igrejas

Goiano afirma que a aproximação do PT e do governo com o segmento deva ocorrer por meio do eleitor evangélico moderado. O petista vislumbra articulações com a Assembleia de Deus e Igreja Universal. "Temos que ter um público-alvo: a Assembleia de Deus, representada pela mulher negra. É a igreja que mais tem negros no país", disse. "Com ela é possível caminhar ao centro, com um discurso moderado."