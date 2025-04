Comando de Motta na Câmara patina em votações e é alvo de críticas

Esquerda se viu prejudicada com inação. O paraibano não conduziu a sessão nem orientou que o vice-presidente, Altineu Côrtes (PL-RJ), ou o suplente Charles Fernandes (PSD-BA), que comandou os trabalhos no período da tarde, iniciassem a ordem do dia. Com isso, a principal estratégia do PSOL para barrar o avanço do processo de cassação naufragou.

Motta seguiu os passos de Arthur Lira (PP-AL). O atraso nos trabalhos do plenário era uma prática adotada pelo ex-presidente quando as comissões votavam matérias de seu interesse. Glauber virou desafeto do deputado alagoano por fazer denúncias sobre o chamado "orçamento secreto". Parlamentares de esquerda avaliam que Motta cedeu às pressões de seu antecessor para que o Conselho de Ética concluísse a cassação de Braga.

Motta fala em evitar acelerar processo, mas apoia exceções. O presidente da Câmara havia determinado que os requerimentos de urgência seriam evitados para manter a discussão das propostas nas comissões temáticas. A urgência permite que um projeto vá direto a plenário, sem passar pelas comissões, acelerando seu trâmite. Essa medida, no entanto, vem sendo deixada de lado, como na criação de cargos comissionados no STF (Supremo Tribunal Federal) e no projeto que permite "ressuscitar" R$ 4,6 bilhões em emendas que foram canceladas e deixaram obras paralisadas. Ao todo, foram aprovados 11 requerimentos de urgência de fevereiro até a segunda semana de abril.

Promessas de campanha pressionam Motta

O deputado foi eleito presidente com ajuda de 17 partidos. Lira articulou com Motta a base de legendas que dariam sustentação à candidatura e formou um bloco de apoio com PL e PT. A negociação envolveu promessas de espaços na Mesa Diretora, presidências de comissões e indicações do PT para o TCU (Tribunal de Contas da União).

Anistia aos presos por tentativa de golpe de Estado foi uma bola dividida. Durante o período de campanha, Motta evitou dar declarações públicas sobre o tema, mas integrantes do PL afirmam que internamente houve o compromisso de levar a proposta à votação. Já para o PT, o acordo era deixar o assunto de lado e priorizar pautas econômicas, de interesse do governo e que melhorassem o país.