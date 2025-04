Sem quarentena, ex-diretor da Fazenda antecipa detalhes da tributária

Demonstração do sistema foi feita por Robson Lima, do Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados). A empresa, vinculada ao Ministério da Fazenda, é responsável pelo desenvolvimento do sistema. Lima é o gestor nacional do projeto da reforma na empresa. O secretário Bernard Appy, além de parlamentares, como o senador Eduardo Braga (MDB-AM) e os deputados Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e Mauro Benevides (PDT-CE), participaram do evento.

Live dá detalhes do novo sistema. No último dia 14, o canal do escritório no YouTube realizou uma live na qual também foi exibido o funcionamento do sistema. Lima participou do evento, além do gerente do programa para implementação dos sistemas operacionais da reforma na Receita Federal, Marcos Hübner Flores, e de Luiz Dias de Alencar Neto, membro titular do pré-comitê gestor do CBS, uma iniciativa conjunta de estados e municípios para discutir como operacionalizar a reforma.

Órgãos negam favorecimento

Fazenda e Serpro negaram conflito de interesses e minimizaram a divulgação do sistema. Em nota ao UOL, o Ministério da Fazenda afirmou que Appy vem participando de eventos relacionados à discussão da reforma tributária, inclusive de outros escritórios de advocacia, e citou um outro encontro realizado em 21 de fevereiro. A pasta também disse que, no evento do dia 4, "não havia qualquer material que pudesse resultar em benefício comercial ou financeiro para os presentes".

Já o Serpro afirmou que apresentações fazem parte de "estratégia institucional" da empresa. Ela quer contribuir na disseminação de informações sobre a reforma tributária. A estatal afirmou que nenhum de seus funcionários recebeu dinheiro para participar dos eventos e que a interface apresentada no dia 4 de abril já havia sido exibida em outros "espaços técnicos" neste ano. Ainda enviou uma relação de eventos públicos e privados nos quais seus funcionários têm tratado da reforma tributária e exposto o sistema.

O escritório não viu "vantagem competitiva". A firma disse que o Serpro tem feito exibições do sistema em vários outros eventos. Segundo a banca, o trabalho desenvolvido pela Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária é "público" e contou com participação da sociedade civil, de escritórios de advocacia e entidades de classe.