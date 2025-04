Morte de Francisco: Lula verá 4º papa como presidente

Com a morte do papa Francisco, o presidente Lula (PT) verá o quarto pontífice enquanto ocupa o cargo de presidente da República. O petista declarou luto de 7 dias em razão do falecimento do pontífice.

O que aconteceu

A morte do papa foi divulgada pelo Vaticano, mas a causa não foi informada. "Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja", diz o comunicado.

Católico, Lula tinha boa relação com o papa, e os dois se encontraram diversas vezes. O brasileiro visitou o pontífice no Vaticano em junho de 2023, quando trataram sobre os conflitos na Ucrânia. De origem na esquerda e fã de futebol, como o petista, Francisco também recebeu Lula em 2024, durante o G7 na Itália.