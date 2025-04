Políticos brasileiros lamentam morte do papa: 'Cumpriu com louvor a missão'

Políticos brasileiros lamentaram a morte do papa Francisco, aos 88 anos, hoje. Com fotos ao lado do pontífice, governadores, prefeitos e deputados lembraram as contribuições de Jorge Mario Bergoglio para a igreja.

O que aconteceu

A morte do papa foi divulgada pelo Vaticano, mas a causa não foi informada. "Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja", diz o comunicado.

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que o papa foi "mais que um líder religioso". "Para o Brasil e o mundo, a figura do Papa sempre foi sinal de unidade, esperança e orientação moral. Sua partida nos convida à reflexão e à renovação da fé, lembrando-nos da força da espiritualidade como guia para tempos de incerteza", publicou no X.