Advogado compara processo contra Filipe Martins à crucificação de Jesus

Sebastião Coelho tem histórico de embates no Supremo. No mês passado, durante o julgamento do núcleo 1 da trama golpista, ele discutiu com seguranças e foi retirado do plenário por agentes da polícia legislativa após criticar ministros durante outra sessão relacionada aos atos golpistas. O episódio foi registrado em vídeo e motivou reação dos magistrados. Coelho é ex-desembargador do TJDFT e deixou a magistratura para se aproximar do bolsonarismo.