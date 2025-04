Andreza: Ministros não devem apoiar Moraes em dosimetria para réus do 8/1

Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) já admitem, nos bastidores, que não irão apoiar o ministro Alexandre de Moraes na questão sobre a aplicação da dosimetria para condenados por atos golpistas em 8 de janeiro de 2023, apurou a colunista Andreza Matais para o UOL News, do Canal UOL.

Algumas penas [de pessoas condenadas pelo episódio] estão sendo consideradas muito altas, tanto pela direita quanto pela esquerda. E ministros do Supremo também concordam com relação a isso. Então, a gente não pode se enganar: os ministros que estão apoiando Alexandre de Moraes neste momento, com relação a essas tentativas dos advogados de tirá-lo do caso, não vão apoiá-lo na questão da dosimetria. Andreza Matais, colunista do UOL

A discussão sobre a dosimetria das penas aos réus por tentativa de golpe de Estado voltou à tona com o caso da cabeleireira Débora Rodrigues Santos, que escreveu 'Perdeu, mané' com batom vermelho na estátua da Justiça durante a invasão. Moraes, que é o relator do caso, votou para condená-la a 14 anos de prisão por entender que não se tratou de uma pichação comum, mas sim de um ato inserido no contexto de tentativa de golpe.