Bolsonaro diz que deve ter alta do hospital na segunda-feira

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou hoje que deve tirar a sonda nasogástrica ainda nesta semana e pode receber alta do hospital na segunda-feira.

O que aconteceu

Bolsonaro fez participação em uma live com os filhos. Ex-presidente entrou na transmissão ao vivo direto do hospital e conversou brevemente com Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro. O piloto Nelson Piquet também participou.

Ex-presidente agradeceu mensagens e orações de apoiadores. "Talvez daqui a dois dias eu fique livre da sonda nasogástrica, daí já começam a melhorar mais as coisas por aqui. Acredito que na segunda-feira esteja de alta", afirmou.