'Sempre bom repetir que investigado não escolhe o juiz', diz Moraes

Moraes ressaltou que os nove depoimentos do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid foram dados no mesmo dia. Segundo o ministro, a Polícia Federal fez a divisão dos depoimentos por temas. A defesa dos denunciados que tentam anular a delação de Cid usam esse ponto como argumento —o ministro Luiz Fux também apontou isso em seu voto no primeiro julgamento.

Moraes citou conversas encontradas pela PF que mostram a suposta tentativa de agentes do governo Bolsonaro de impedir eleitores de votar no segundo turno. As mensagens teriam sido trocadas entre a delegada da PF Marília Alencar e outros denunciados, como o delegado da PF Fernando de Sousa Oliveira. "A denúncia segue mostrando esses indícios de autoria em relação a toda essa operação para, no dia do segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal influenciar nas eleições", afirmou Moraes.

O ministro começou a leitura do seu voto por volta das 14h20. "A denúncia oferecida pela PGR contém uma exposição de fatos criminosos", afirmou Moraes. "Não há inépcia da denúncia. Os fatos são descritos de forma satisfatória, encadeada, lógica. Foram dados a cada uma das defesas os fatos apontados, os motivos pelos quais a PGR resolveu por bem denunciar esse núcleo 2, as razões do crime", afirmou, rebatendo a argumentação das defesas de que não tiveram acesso a todos os autos.

Ministro está com uma tipoia no braço direito em razão de uma cirurgia por rompimento de tendão. O incidente ocorreu durante um treino, segundo o STF. Relator de todas as denúncias contra os acusados de tentativa de golpe de Estado, ele participa da sessão de hoje que analisa a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o chamado "núcleo 2" da tentativa de golpe.