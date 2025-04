Advogados reclamam de falta de acesso a provas contra denunciados por golpe

As defesas alegaram falta de acesso às provas encontradas pela Polícia Federal, durante o julgamento da denúncia contra os acusados de integrar o núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Os advogados afirmam que a falta de acesso prejudica o trabalho das defesas.

Um dos advogados de Filipe Martins disse que a defesa quer ter acesso à prova de que ele participou de determinadas reuniões. "Essa prova que a acusação sabe, e que não falou uma vírgula do que sabe —nós queremos acessar essa prova", disse Marcelo Almeida Sant'anna. "Então, com a máxima vênia e com toda a humildade do mundo, esse advogado pede a essa Corte que esclareça essa bancada de defesa. Porque essa prova nós queremos enfrentar neste momento."