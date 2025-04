Líder do União Brasil na Câmara recusa ministério e constrange governo

Decisão causa constrangimento ao Planalto. Apesar da confirmação do governo, o deputado e o partido nunca disseram oficialmente que aceitariam o convite. A recusa de Lucas também representa uma derrota para o presidente do Senado.

Impasse sobre a nova liderança da bancada na Câmara pesou na decisão. Com alas governista e oposicionista, o União tem enfrentado um embate entre a bancada na Câmara dos Deputados e Alcolumbre sobre o futuro líder na Casa.

Mágoa de Antônio Rueda com Lula pode ter influenciado recusa. Aliados do presidente do União afirmaram ao UOL que o chefe do Executivo conversou individualmente com cada dirigente de partido para tratar de espaços no governo, mas teria excluído Rueda. O diálogo sobre a sigla foi diretamente com Alcolumbre.

A pasta está sem titular desde o dia 8. O ex-ministro Juscelino Filho deixou o cargo após ser denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República), acusado de desvio de recursos de emendas parlamentares quando exercia o mandato de deputado federal.

Interlocutores de Rueda, presidente do partido, dizem que ele não deve designar um novo nome. A indicação ficará na cota pessoal de Alcolumbre como ele fez com Waldez Góes, no ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional.

"Não se recusa"

No Planalto, demora em oficializar o nome gerou incômodo geral. Membros e aliados do governo viram a situação como uma "esticada de corda" pelo União, sob o argumento de que a legenda está "abusando" da autonomia dada por Lula, que já garantiu o cargo seria de quem o partido nomeasse.