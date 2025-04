Quem vai na comitiva de Lula para o funeral do papa Francisco

A lista final ainda não foi confirmada. Com partida prevista para a próxima quinta (24) à noite, também deverão ir ministros e parlamentares, a convite da Presidência.

Católico praticante, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) ficará no Brasil. Com a saída de Lula do país, ele se torna presidente em exercício, sem os outros sucessores diretos na linha do poder.

No funeral do papa João Paulo 2º, em 2005, Lula levou uma comitiva de ex-presidentes. Além da ex-primeira-dama Marisa Letícia, morta em 2017, foram Fernando Henrique Cardoso, José Sarney e Itamar Franco, morto em 2011.

O sucessor de Francisco será o quarto papa que Lula acompanha no poder. Quando assumiu, no primeiro mandato, conheceu João Paulo 2º, substituído por Bento 16, em 2005. Francisco assumiu em 2013, durante o governo Dilma.