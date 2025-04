Esvaziado, julgamento do núcleo 2 segue sem celulares ou tumulto

O primeiro dia do julgamento do núcleo 2 dos acusados de planejar uma tentativa de golpe de Estado começou sem tumultos. Apenas um deputado federal acompanhou a sessão da Primeira Turma do STF.

O que aconteceu

Sessão extraordinária analisa denúncia contra "núcleo gerencial". O julgamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal contra seis acusados do segundo escalão do governo de envolvimento na trama golpista começou nesta manhã. Diferentemente do primeiro julgamento no mês passado, envolvendo denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a sessão transcorre sem tumultos.

Celulares são lacrados pela segurança do STF. A medida foi determinada após visitantes desrespeitarem ordem que proíbe registro de fotos ou vídeos na sala de sessão da Primeira Turma. A proibição vale até para políticos e advogados.