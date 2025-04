Câmara convoca Mauro Vieira para explicar asilo à ex-primeira-dama do Peru

O presidente da comissão, deputado Filipe Barros (PL-PR), pediu que o TCU investigue se houve desvio de finalidade no uso do avião da FAB. A moção de repúdio, apresentada pelo deputado Tenente-Coronel Zucco (PL-RS), afirma que a decisão do governo "compromete a imagem internacional do Brasil" e representa "custo indevido ao Estado".