TJ-SP bloqueia R$ 469 milhões em ação contra banqueiros suspeitos de fraude

Eles são os fundadores do banco BMC. Ambos abriram novas empresas no Brasil e no exterior e são acusados por credores de darem calote milionário em clientes que mantinham aplicações com eles

Eles deram calote de cerca de R$ 100 milhões em clientes, segundo o UOL apurou. Depois disso, Nelson entrou com pedido de recuperação judicial das empresas de seu grupo — o que, de acordo com as investigações, seria uma forma de utilizar o Judiciário para evitar o pagamento dos credores que investiram dinheiro nas instituições dele e de sua família.

Grupo enviou recursos de investimentos de clientes para offshore em Belize. Segundo a investigação, os ativos nunca foram devolvidos para os donos.

Operação contra fraude bancária

Ação quer localizar e apreender obras de arte, joias, dinheiro, documento de sociedade ocultas, celulares e eletrônicos.

Investigação teve início após ofício da 1ª Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo ao Ministério Público de São Paulo. O objetivo era que fossem adotadas providências por supostas condutas ilícitas em um pedido de recuperação judicial.