Alesp: deputados apresentam PEC para proibir aposentadoria a juízes punidos

A aposentadoria é um direito que reconhece o esforço e dedicação do servidor público ao longo de anos de trabalho árduo. Transformá-la em punição desvirtua completamente seu significado, gerando um prêmio disfarçado de penalidade, especialmente em casos de infrações graves ou má conduta. Tal prática contraria o senso de justiça e fragiliza a credibilidade da administração pública perante a sociedade.

Trecho de justificativa da PEC apresentada à Alesp

PEC atingiria todos os cargos públicos do Estado. Além de juízes e desembargadores, a norma se estenderia para o governador do Estado, deputados estaduais, vereadores, membros do Ministério Público e demais servidores públicos. O texto tem teor semelhante a uma PEC que tramita no Senado para vedar a aposentadoria compulsória como punição a magistrados e militares condenados.

Proposta foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado. O texto conta com assinatura de 37 deputados — para apresentar uma PEC de iniciativa parlamentar na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) são necessárias 32 assinaturas.

PEC uniu esquerda e extrema-direita na Alesp. O texto foi apresentado com assinaturas de deputados dos mais diferentes espectros políticos, como PSOL, PT e PL.

A aposentadoria compulsória é a punição mais grave da magistratura. Afastado do cargo, o magistrado, no entanto, tem direito de continuar recebendo o salário que tinha como juiz/desembargador/magistrado, ajustado ao tempo de serviço.

PEC na Alesp pode ser questionada na Justiça caso aprovada. Segundo especialistas em Direito Constitucional consultados pela reportagem, a aposentadoria compulsória é uma punição prevista na Loman (Lei Nacional da Magistratura), e uma legislação estadual não poderia se sobrepor a uma federal.