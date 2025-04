Sakamoto: Se Bolsonaro faz live no hospital, está bem para ser intimado

Em nota, o Supremo informou que todos os réus foram intimados entre os dias 11 e 15 de abril, mas aguardou uma data para citar o ex-presidente devido à internação, ocorrida em 13 de abril. O Supremo mencionou ainda que a participação de Bolsonaro em uma live com os filhos ontem demonstrou a possibilidade de ser intimado hoje.

Bolsonaro entrou na transmissão ao vivo diretamente do hospital e conversou brevemente com Flávio (PL-RJ), senador, Carlos (PL-RJ), vereador no Rio de Janeiro, e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal licenciado. Atrás dele havia uma tela com a frase: "compre agora o capacete do Bolsonaro".

O ex-presidente Jair Bolsonaro mostrou, com uma participação na live... porque quem está mal, na cama de hospital, não participa de live. Isso é óbvio. A pessoa que está lá vai ficar para se recuperar.

Mas se ele está bem para fazer um live, se ele está bem para dar entrevista para o SBT, se ele está bem para participar de umas de coisas sérias que dizem respeito à vida pública dos seres humanos, então ele está bem para receber uma intimação.

Se por um acaso ele estivesse doente, mal, não estivesse podendo receber visitas, não, não estivesse podendo receber visitas, e aí o Supremo tentasse entregar uma intimação, eu seria o primeiro a falar: 'gente, que isso, que absurdo é esse, deixa o homem se recuperar'. Mas ele mostrou que ele está bem o suficiente para garantir uma rubrica. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Professor: desvio mostra falha grave no sistema de cadastramento do INSS

O desvio bilionário do dinheiro de pensionistas e aposentados revela uma falha de grave no sistema de cadastramento e aponta para a conivência do presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Alessandro Stefanutto, afirmou hoje o professor de políticas públicas Samuel Braun, durante participação no UOL News.