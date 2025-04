Lula envia PEC da Segurança ao Congresso, com aceno de Motta e Alcolumbre

Susp pode ganhar status constitucional. Ele foi criado em 2018, ainda no governo Michel Temer (MDB), mas nunca saiu do papel por questões burocráticas. O conceito, adaptado do modelo usado pelo SUS na saúde, cria uma unidade para as ações de segurança pública em âmbito nacional, com diretrizes definidas pelo governo federal.

Guardas municipais ganham novas atribuições. A proposta prevê a definição das funções das guardas municipais e a criação de corregedorias e ouvidorias com autonomia funcional para ampliar o controle e a transparência na atuação policial.

O pacote do Ministério da Justiça pretende resolver a situação. A primeira investida do governo federal ocorreu em junho do ano passado e não prosperou. O avanço da proposta ocorreu agora depois que concessões foram feitas.

Os governadores acusaram o Planalto de avançar sobre suas responsabilidades. A queixa era que a proposta do Ministério da Justiça permitia ao presidente se sobrepor às autoridades estaduais.