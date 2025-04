Parlamentares ignoram audiências com Gilmar Mendes sobre marco temporal

Atas não mostram participação de Lupion e Mosquini em ambiente virtual. Procurado pela reportagem, o gabinete do ministro Gilmar Mendes reforçou que todas as presenças virtuais constam nas atas.

Tereza Cristina diz que assessor jurídico de seu gabinete acompanhou reuniões. Segundo a assessoria, ele mantém a senadora informada das discussões quando há problemas de agenda. "Ela já se reuniu em várias outras audiências, além das semanais, com o ministro Gilmar Mendes e outros envolvidos na conciliação do marco temporal."

Jaques Wagner justifica faltas com "agenda intensa de compromissos" como líder do governo. "O acompanhamento segue de forma ativa e permanente, seja através de suplente, dos consultores do Senado Federal que acompanham as discussões e dos demais órgãos do Governo Federal representados neste fórum."

Suplente de Jaques Wagner não participou de nenhuma reunião. Assessoria do senador Jader Barbalho diz que ele não recebeu "convocação oficial" para participar das audiências. "Ou seja, não foi oficiado a exercer a suplência."

Hiran Gonçalves confirmou que participou de apenas quatro reuniões. Ele disse que os trabalhos são relevantes, mas que há "uma grande intransigência" por parte de uma entidade que se apresentava como representante de todos os povos indígenas do Brasil". Também afirmou que as comunidades indígenas já dispõem de uma quantidade significativa de terras.

Ele se refere à Apib (Articulação Nacional dos Povos Indígenas do Brasil). A entidade anunciou sua saída da comissão na segunda audiência com a justificativa de que os direitos dos povos indígenas são inegociáveis. Após a retirada da Apib, o Ministério dos Povos Indígenas indicou outras lideranças indígenas para participar da conciliação.