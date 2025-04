Presidente do INSS pede demissão após operação da PF

O presidente afastado do INSS, Alessandro Stefanutto, pediu demissão do cargo nesta tarde, após uma operação da Polícia Federal e da CGU (Controladoria-Geral da União) revelar um golpe de R$ 6,3 bilhões contra aposentados e pensionistas.

O que aconteceu

O pedido de demissão foi confirmado ao UOL por membros do governo. Stefanutto já tinha sido afastado pela Justiça nesta manhã e, segundo aliados, não havia mais clima para que ele ficasse no governo, já sem apoio do presidente Lula (PT). A exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

Segundo a PF, foram identificados descontos não autorizados em aposentadorias e pensões. Ele teria agido para liberar o desconto em folha de aposentados mesmo após uma série de denúncias na imprensa e de órgãos de controle.