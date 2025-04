Sindicato de irmão de Lula é alvo de operação contra fraudes no INSS

O sindicato foi descredenciado. Segundo as investigações, a arrecadação do Sindnapi cresceu 78% entre 2020 e 2021, depois de uma forte redução no volume de contribuições durante a pandemia de covid.

PF cita conflito de interesses entre atuação do sindicato e atuação empresarial de seu responsável. Souza Filho é sócio administrador de empresas corretoras de seguro, de plano de previdência complementar e de saúde, cooperativa de crédito, comércio de material de construção, criação de equinos e comércio atacadista de produtos de higiene, entre outras.

Sindnapi diz que apoia investigação, mas não comenta acusações. Em nota, o sindicato disse que "investir em uma investigação detalhada também serve para fortalecer a credibilidade das instituições que, como o Sindnapi, buscam dar apoio e garantir os direitos dos aposentados, pensionistas e idosos".

Para o Sindnapi, a proteção dos direitos dos aposentados é uma prioridade fundamental para garantir uma sociedade mais justa e solidária. Quando surgem denúncias de descontos irregulares nos benefícios, é essencial que essas alegações sejam levadas a sério e investigadas de forma rigorosa.

Entenda a operação

Polícia Federal cumpriu seis mandados de prisão temporária. Também foram cumpridos nesta manhã 211 mandados judiciais de busca e apreensão e ordens de sequestro de bens num valor superior a R$ 1 bilhão. O grupo é suspeito de praticar irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre os benefícios previdenciários concedidos pelo INSS.