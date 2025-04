STF intima Bolsonaro em hospital após live para vender capacete

Supremo mencionou a participação de Bolsonaro em uma live com os filhos ontem. "A divulgação de live realizada pelo ex-presidente na data de ontem demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje", diz o comunicado.

Live com o ex-presidente foi para fazer propaganda de um capacete. Bolsonaro entrou na transmissão ao vivo diretamente do hospital e conversou brevemente com Flávio (PL-RJ), senador, Carlos (PL-RJ, vereador no Rio de Janeiro, e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal licenciado.

Em determinado momento, Flávio pediu orações, enquanto atrás dele uma tela exibia a frase "compre agora o capacete do Bolsonaro". "Resistência, leveza e tecnologia na sua cabeça. Não é qualquer capacete. Esse eu uso. Ihul", disse Bolsonaro em uma peça publicitária veiculada no início da transmissão.

Bolsonaro está internado no DF Star há dez dias. Segundo o último boletim médico, divulgado ontem, ele segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) sem previsão de alta. O ex-presidente apresenta sinais de movimentação intestinal e boa evolução clínica. Apesar disso, segue em jejum e recebendo alimentação pela veia.

Ele foi internado para tratar complicações da facada sofrida em 2018 e passou por uma cirurgia de 12 horas. Nos últimos anos, o ex-presidente se submeteu a diversas cirurgias no aparelho digestivo, algumas delas também com internações prolongadas em UTI.

Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. A Primeira Turma do STF aceitou a denúncia contra o ex-presidente e aliados em 26 de março. Eles agora vão responder a uma ação penal pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.